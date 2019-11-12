CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Derince'de yaşayan amcası Baki Kaya vefat etti. Kaya'nın cenazesi bugün saat 14.00’te Derince Esentepe Mahallesi’nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi’nden kaldırılacak. Selvi Kılıçdaroğlu, cenazeye katılmak için Derince’ye gelecek. Kılıçdaroğlu’na ilçe ve il yöneticileri eşlik edecek.
Bugün 14:13 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:17 TSİ
Derince'de yaşıyordu! Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli’de yaşayan amcası Baki Kaya vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz