Derince'de yaşıyordu! Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Derince'de yaşayan amcası Baki Kaya vefat etti. Kaya'nın cenazesi bugün saat 14.00’te Derince Esentepe Mahallesi’nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi’nden kaldırılacak. Selvi Kılıçdaroğlu, cenazeye katılmak için Derince’ye gelecek. Kılıçdaroğlu’na ilçe ve il yöneticileri eşlik edecek.