Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası, Hasan, Fatma, Hakan ve Sinan Kaya’nın babaları Baki Kaya, yaşlılığa nedenlerden dolayı Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde hayatını kaybetti. Amcasının vefat haberi üzerine Derince’ye gelen Selvi Kılıçdaroğlu, Derince İmam Huseyin Cemevi’nde kılınan cenaze namazına katıldı.
HÜRRİYET DE KATILDI
Cenazeye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkan Vekili Demet Karaman, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkan Vekili Selvi Beyhan, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve CHP’li birçok isim katılım göstererek Kaya ailesine taziyelerini iletti. Cenaze namazı sonrası Baki Kaya’nın naaşı Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorumlar
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Atocan - Allah rahmetini versin
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