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Belediye uyardı! Dikkat Son Gün 2 Aralık

Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü; Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergisi ve diğer borçlar 2019 ikinci taksiti için son günün 2 Aralık olduğunu bildirdi.