Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için vergilerin zamanında yatırılmasının önemli olduğunu ileten yetkililer, “Vatandaşlarımız ister Gebze Belediyesi Hizmet Binasında bulunan gişeler vasıtasıyla isterlerse online şekilde vergilerini yatırabilirler. 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar vatandaşlarımızın mağdur olmadan vergilerini ödemleri önem arz ediyor” dedi. Borç sorgulama ve ödeme işlemlerini internet üzerinden Gebze Belediyesi’nin web adresinden gerçekleştirilmekte.
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Belediye uyardı! Dikkat Son Gün 2 Aralık
Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü; Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergisi ve diğer borçlar 2019 ikinci taksiti için son günün 2 Aralık olduğunu bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz