Uuuuuuuu-12 FIRTINASI!

Yürekten oynayan U-12 Futbol Ligi futbolcuları izleyenleri adeta çocukluğuna geri götürüyor. Gol sevinçleri kadar üzüntüler de çocuklarımızın ne kadar samimi olduğunu ispatlamaya yetiyor, büyüklere örnek oluyor. Sezonun ikinci yarısı hafta sonu başladı. Ligde 6 statta toplam 42 maç oynanırken bu maçların 8’i İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaydı. Kağıtçı Stadı’ndaki mücadelede tam 36 gol atıldı.

YENİ KOCAELİSPOR ÇOK FARKLI

Kimi takımların güç dengelerinin eşit olmaması nedeni ile zaman zaman farklı skorlar da oluşuyor. Yeni Kocaelispor, Üçyol Doğuspor’u 5-0 yenerken, Kocaeli Gençspor ise İzmit Yenimahallespor’u 5-1 mağlup etti. 41 Futbol Kulübü, Kocaeli Yenişehirspor’u 4-1 mağlup ederken, Kartepe Suadiyespor zorlu maçta Kyödspor’u 3-1’le geçti.

ARSLANBEY’İ GÜNEŞ’İ GEÇTİ

Kağıtçı Stadı’ndaki diğer maçlarda Kocaeli 1937 Sekaspor, İzmit Belediyespor’u 4-0 yenerken, Yeşilovaspor nefes kesen maç sonunda Kocaeli Marmara Gençlikspor’u 3-2 mağlup etti. Tavşantepespor ile Şirinspor 2-2 berabere kaldı. Günün maçında Arslanbey Gençlerbirliği, zorlu Güneşspor engelini 2-1’e geçti. Şenlik havasında oynanan U-12 Futbol Ligi maçları tüm hızı ile devam edecek.

KOCAELİ YENİŞEHİR: 1

41 FUTBOL KULÜBÜ: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 B)

HAKEM: Yunus Emre Günçe***

KOCAELİ YENİŞEHİR: Furkan**, Ayberk**, Emir***, İbrahim**, Yavuz**, Ali***, Ali Enes** (Soner**), Bedirhan**

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir***, Emir Berat Yaşan***, Bedirhan**, Yiğithan Hamza***, Eren Sarp***, Uras***, Samet*** (Levent **), Yağızhan Kaan*** (Eren**)

GOLLER: Emir (Yenişehir), Bedirhan (2), Yiğithan Hamza, Uras (41 FK)

KYÖDSPOR: 1

SUADİYESPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)

HAKEM: Erhan Atakay ***

KYÖDSPOR: Eren**, Necmi**, Samet***, Ahmet**, Onur**, Emirhan**, Enes**, Berke** (Efe**)

SUADİYESPOR: Berat***, Tunahan Okumuş***, Raşit*** (Mehmet**), Efe***, Bilal Moğultay***, Batuhan***, Bilal Eryılmaz***, Süleyman*** (Kerem**)

GOLLER: Samet (Kyödspor), Süleyman (2), Bilal Moğultay (Suadiye)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 4

İZMİT BELEDİYESPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 C)

HAKEM: Yunus Emre Günçe ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali***, Sefa***, Bilal***, İrfan***, Halitcan***, Ensar***, Kerem*** (Taha**), Kaan*** (Berk**)

İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah**, Berat**, Arda**, Mehmet**, Ahmet**, Mert***, Kerem**, Behlül**

GOLLER: Ensar (2), Kerem (2) (1937 Seka)

MARMARA GENÇLİK: 2

YEŞİLOVASPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-12 A)

HAKEM: Erhan Atakay***

MARMARA GENÇLİK: Yiğit***, Eren**, Batuhan** (Göktuğ**), Buğracan** (Kuzey**), Alperen***, Göktuğ**, Salih** (Efe**), Yusuf ***

YEŞİLOVASPOR: Egemen***, Levent***, Muhammet***, Mustafa***, Esat*** (Soner**), Halit** (Melih***), Hamza***, Umutcan*** (Enes**)

GOLLER: Yusuf (2) (Marmara Gençlik), Umutcan (2), Melih (Yeşilova)