Edinilen bilgilere göre Çayırova 5201 Sokak üzerinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Efendi Tarakçı(37), evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Gebze İlçesinde bir fabrikada operatör olarak çalıştığı öğrenilen Tarakçı’nın ani vefatı yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tahmin edilen gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edilerek Çayırova Yeni Mahalle Merkez Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.
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Genç yaşta kalbine yenildi
Gebze'de bir fabrikada çalışan Efendi Tarakçı(37), evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen gencin, yakınları acı haberle yasa boğuldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz