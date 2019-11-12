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Genç yaşta kalbine yenildi

Gebze'de bir fabrikada çalışan Efendi Tarakçı(37), evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen gencin, yakınları acı haberle yasa boğuldu

Nuri AKÇAHARMAN
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Edinilen bilgilere göre Çayırova 5201 Sokak üzerinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Efendi Tarakçı(37), evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.  Gebze İlçesinde bir fabrikada operatör olarak çalıştığı öğrenilen Tarakçı’nın ani vefatı yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.  İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tahmin edilen gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edilerek Çayırova Yeni Mahalle Merkez Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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