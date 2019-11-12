Belediye Derince, “Of”latmaz!

Önce deplasmanda Cizrespor’u 3-2, ardından sahasında grubun iddialı takımlarından Turgutluspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 15’e çıkaran Belediye Derincespor geride bıraktığımız hafta sonunu maç yapmadan geçmiş ve mini bir kamp yapmıştı. Cumartesi günü deplasmanda Ofspor’a konuk olacak olan Sarı Lacivertliler maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

EMRE VE YİĞİT ALİ YOK

Körfez Esentepe Stadı’nda yapılan antrenmana omzundan ameliyat olan Emre Turgut dışındaki tüm futbolcular katıldı. Of maçında Emre ile birlikte sarı kart cezası bulunan takımın etkili isimlerinden Yiğitali Bayrak forma giyemeyecek. Tüm takımlarından bir birinden puan söktüğü 3. Lig 2. Grup’ta Derince ekibi Trabzon’dan galibiyet ile dönüp alt sıraları bir an önce unutmak istiyor.