Maçı maske ile izlediler

41 FK U-15 Teknik Sorumlusu Erdal Demirören “U-14 takımımıza maçlarında destek olmak üzere Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’na kendi kadromla birlikte gittik. Oyuncularımın fikri olarak maçı maske ile izledik. Lösemili çocuklar haftasında farkındalık yaratmak istedik. Sesimizi duyuran ve löseminin ne tür bir hastalık olduğunu kamuoyuna yansıtan değerli Kocaeli basınına teşekkür ederim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz