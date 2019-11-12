Erzurum’da bol bol madalya istiyoruz

Büyütmek için resme tıklayın

15 - 17 Kasım tarihleri Arasında Erzurum'da Short Track (Sürat Pateni) Federasyon Kupası – 2 Yarışması düzenlenecek. Antrenman programı, kulüp sporcu listesi ve sporcu kategori listesi Buz Pateni Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayımladı. Kocaeli’den de çok sayıda sporcunun yer alacağı yarışta ilimiz sporcularından bol bol madalya bekleniyor.