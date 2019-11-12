15 - 17 Kasım tarihleri Arasında Erzurum'da Short Track (Sürat Pateni) Federasyon Kupası – 2 Yarışması düzenlenecek. Antrenman programı, kulüp sporcu listesi ve sporcu kategori listesi Buz Pateni Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayımladı. Kocaeli’den de çok sayıda sporcunun yer alacağı yarışta ilimiz sporcularından bol bol madalya bekleniyor.
Bugün 14:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
Erzurum’da bol bol madalya istiyoruz
15 - 17 Kasım tarihleri Arasında Erzurum'da Short Track (Sürat Pateni) Federasyon Kupası – 2 Yarışması düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz