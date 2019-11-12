Başkan Fahri Altıntaş “Hocamız BAL’da yer alan A Takımımızda 1. Yardımcı antrenör ve Altyapı Koordinatörü görevlerinin yanısıra U-14 ve U-15 takımlarımızın teknik sorumlusu olarak da görev yapacak Bu zorlu görevleri tereddütsüz kabul eden ve kulübümüz hakkında olumsuz yorum yapan bazı kendini bilmezlere ders veren Abdullah Çelikyılmaz hocamız ile kulübümüzde görev yapan Mehmet Berk Güngör, Sertan Saral, Hüseyin Aldırmaz, Ayhan Özkar, Sinan Erkol, Yenal Aldırmaz ve Tolga Dalkırsın hocalarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.
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Kullar, Çelikyılmaz ile devam ediyor
İlimtepe Kullarspor’da Altyapı Koordinatörlüğü yapan Abdullah Çelikyılmaz kısa bir süre önce görevden istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak yönetim kurulu Çelikyılmaz’ın istifasını kabul etmedi ve yola devam edeceklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz