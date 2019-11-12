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Hakemler Derneği, kışlık malzeme dağıttı

TFFHGD Kocaeli Şubesi sezon açılışında yazlık malzeme ve ısınma malzemeleri dağıtmıştı.
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TFFHGD Kocaeli Şubesi sezon açılışında yazlık malzeme ve ısınma malzemeleri dağıtmıştı. Dernek, havaların soğuması ile birlikte tüm hakemlere kışlık üst malzeme dağıttı. Dernek Başkanı Avukat Özhan Kurt yaptığı açıklamada “Dernek yönetimi olarak hakemlerimiz arasında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık ve hep bütünleştirici olmaya çalıştık.

KURT: HERKES KOCAELİ HAKEMİDİR!

Bu anlamda Gebze’de oturan, İzmit'te oturan hakemler gibi bir ayrımı da asla kabul etmiyoruz. Üye hakemlerimiz Gebze’de, İzmit'te, Başiskele’de, Derince’de, nerede ikamet ederse etsinler bir bütündür ve Kocaeli hakemleridirler, Kocaeli gözlemcileridirler. Bunun dışında ayrıştırma yada hakemleri bölme gibi çabaları kesinlikle kabul etmiyoruz, buna vesile olmaya çalışanları da uyarıyoruz” dedi.

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