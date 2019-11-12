Yılın son YMK Bilardo Turnuvası başladı

Günün ilk maçlarında Timur Özsulu, Metin Nogay’ı eledi. Ardından masa başına gelen Yılmaz Altay, Akın Kocaman karşısında üstün bir oyun oynadı ve rakibini eledi. Çok çekişmeli geçen maçta Deniz Tilki, Muhammet Kurhan’ı mağlup etti. Gecenin son maçında müthiş bir seri geldi ve Mehmet Nogay tek istekada 9 sayı birden çekerek Turan Mutay gibi çok güçlü bir istekayı eldi. Şahane sayıların alındığı bilardo turnuvası 1 hafta sürecek.