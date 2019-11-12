Günün ilk maçlarında Timur Özsulu, Metin Nogay’ı eledi. Ardından masa başına gelen Yılmaz Altay, Akın Kocaman karşısında üstün bir oyun oynadı ve rakibini eledi. Çok çekişmeli geçen maçta Deniz Tilki, Muhammet Kurhan’ı mağlup etti. Gecenin son maçında müthiş bir seri geldi ve Mehmet Nogay tek istekada 9 sayı birden çekerek Turan Mutay gibi çok güçlü bir istekayı eldi. Şahane sayıların alındığı bilardo turnuvası 1 hafta sürecek.
Bugün 14:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
Yılın son YMK Bilardo Turnuvası başladı
Kocaelispor’da uzun yıllar boyunca görev alan Remzi Naiboğlu’nun ilgi gören turnuvaları devam ediyor. 2019 yılının son YMK 3 Band Bilardo Turnuvası nefes kesen maçlarla başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz