Geçtiğimiz dönemlerde de adı sıkça Gebzespor ile anılan, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Sadık Güvenç’in Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebzespor’un durumu hakkında uzunca bir görüşme yaptığı öğrenildi. Her iki başkandan da ‘Aday ol’ talimatı alan Güvenç’in, kısa bir zaman içerisinde geniş katılımlı bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
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Gebzespor’a sürpriz aday
Geçtiğimiz dönemlerde de adı sıkça Gebzespor ile anılan, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Sadık Güvenç’in Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebzespor’un durumu hakkında uzunca bir görüşme yaptığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz