Çenesuyu Plajyolu’nda görevler belli oldu

İlimizin köklü camialarından, kısa bir süre önce 40. yılını geride bırakan Çenesuyu Plajyolu’nda Bünyamin Akman başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu. Son yapılan toplantının ardından görev dağılımı şu şekilde oluştu.

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI

Başkan - Bünyamin Akman

Başkanvekili - Ertekin Akbulak

Başkan Yardımcıları - Orhan Arslan, Mutlu Özay, Beyhan Elden

Genel Kaptan – Sefa Vural

Futbol Şube Sorumlusu – Ahmet Öntürk

Alt Yapı Sorumluları –Salih Ersen, Adnan Özcan

Federasyon Temsilcisi – Atilla Akman

Muhasip – Burak Altan

Sekreter – Güngör Kardeş