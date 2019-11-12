Çenesuyu Plajyolu’nda görevler belli oldu

İlimizin köklü camialarından, kısa bir süre önce 40. yılını geride bırakan Çenesuyu Plajyolu’nda Bünyamin Akman başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu. Son yapılan toplantının ardından görev dağılımı şu şekilde oluştu.
ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI
Başkan - Bünyamin Akman
Başkanvekili - Ertekin Akbulak
Başkan Yardımcıları - Orhan Arslan, Mutlu Özay, Beyhan Elden
Genel Kaptan – Sefa Vural
Futbol Şube Sorumlusu – Ahmet Öntürk
Alt Yapı Sorumluları –Salih Ersen, Adnan Özcan
Federasyon Temsilcisi – Atilla Akman
Muhasip – Burak Altan
Sekreter – Güngör Kardeş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz