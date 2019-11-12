Dilovası Belediyespor’danörnek davranış

İlimizde geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan spor adamlarından, Dilovası Belediyespor örnek bir davranışa imza atıyor. Dilovası ekibinin Başkanvekili Adnan Sak 1. Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden kulüplerin başkanlarını ve başkan vekillerini kahvaltıda ağırlayacak. Sak’ın Gebze’deki iş yerindeki buluşma saat 10.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz