Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:02 TSİ- Spor G: Bugün 15:03 TSİ

Dilovası Belediyespor’danörnek davranış

İlimizde geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan spor adamlarından, Dilovası Belediyespor örnek bir davranışa imza atıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizde geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan spor adamlarından, Dilovası Belediyespor örnek bir davranışa imza atıyor. Dilovası ekibinin Başkanvekili Adnan Sak 1. Amatör Lig C Grubu’nda mücadele eden kulüplerin başkanlarını ve başkan vekillerini kahvaltıda ağırlayacak. Sak’ın Gebze’deki iş yerindeki buluşma saat 10.00’da başlayacak.

 

Bugün 15:02 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bir teknik adam takıma bu kadar mı dokunur ?.. mask
Bir teknik adam takıma bu kadar mı dokunur ?..
Hem Ata’mızı andık hem de 3 puanı aldık!.. mask
Hem Ata’mızı andık hem de 3 puanı aldık!..
Devamı gelsin Mervo!.. mask
Devamı gelsin Mervo!..
Golünü attı, Kocaelispor maçına geldi mask
Golünü attı, Kocaelispor maçına geldi
Bravo KAPI!.. mask
Bravo KAPI!..
Esenler Erok, İzmit’e dinlenerek gelecek mask
Esenler Erok, İzmit’e dinlenerek gelecek
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL