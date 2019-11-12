Öğütveren: Beraberlik değil, eksikler can yaktı

Öğütveren konu ile ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu: Maça iyi başladık ve Ferhat’ın golü ile de öne geçirdik. 25’te bir çalınabilecek bir pozisyonda penaltı bekledik, verilmedi. 35. dakikada yan toptan gol yedik. Hemen ardından saha içinde olaylar çıktı. Hakem bizden kaleci Bilal, stoper Adem ile kulübeden de Emrullah’a kırmızı kart gösterdi, rakibimiz de iki kırmızı kart gördü.

CEZALARI MERAK EDİYORUZ

Kalan sürede sahada 9’şar kişi kaldık. Bu dakikadan sonra futboldan bahsetmek doğru olmaz. 5. maçımızda ilk kez puan kaybettik. Ancak beni üzen kırmızı kartlar. Perşembe günü karar çıkacak ve futbolcularımızın ne kadar ceza alacağını merak ediyoruz. Kadromuzda 18 futbolcu vardı, bir süre 15 kişi ile mücadele etmek zorundayız. Hafta sonu Alaçam deplasmanına gideceğiz. Sahaya süreceğimiz 11 ve sonradan oyuna alacağımız futbolcularımıza inancım sonsuz. Hedefimiz 9 puanlı rakibimizi deplasmanda mağlup etmek.