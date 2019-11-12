Buz sever çocuklar daha iyisini bulamaz

İlimizin ve ülkemizin en başarılı buz pateni antrenörlerinden Rana Belkıs Göçmen ve Hasan Basri Akman yeni yıldızlar yetiştirmek için kolları sıvadı. Çok sayıda Milli sporcu da yetiştiren usta antrenörler için bilgi almak isteyenler 0532 483 58 66 numaralı telefondan bilgi alabilirler.