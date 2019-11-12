İlimizin ve ülkemizin en başarılı buz pateni antrenörlerinden Rana Belkıs Göçmen ve Hasan Basri Akman yeni yıldızlar yetiştirmek için kolları sıvadı. Çok sayıda Milli sporcu da yetiştiren usta antrenörler için bilgi almak isteyenler 0532 483 58 66 numaralı telefondan bilgi alabilirler.
Bugün 15:03 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:05 TSİ
Buz sever çocuklar daha iyisini bulamaz
İlimizin ve ülkemizin en başarılı buz pateni antrenörlerinden Rana Belkıs Göçmen ve Hasan Basri Akman yeni yıldızlar yetiştirmek için kolları sıvadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz