Anlat Erok anlat!

Kocaelispor yıllardır sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük mücadeleler veriyor. Çok değil,birkaç yıl önce Koca Çınar’ı bitirmek için siyasi olarak “Süper Lig” hayali ile kurulan “Dış gebelik ürünü”hayasızların ellerinde patladı. Tabi bunun öncesi de var. Yakın tarihi, Kocaelispor’u takip edenler iyi biliyor. Gerçek şu ki olan güzelim Körfez kulübüne oldu.

KRİZ DOLU YILLAR

Eski başkanlardan Orhan Görsen ve o dönemde birlikte futbol oynadığı arkadaşlarının kilit vurmaktan kurtardığı Kocaelispor yıllarca acılar çekti, rekor gol yiyerek (130) küme düştü, amatörü bile gördü. Çok basit bir tabirle bir nesil Kocaelispor sevgisinden mahrum kaldı. Nebil Uzun ve Bahri Yavuz dönemleri krizler içinde geçti. İki başkan da bu krizler karşısında dik durdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyonu ise yeni dönemde kulübün feneri oldu.Yeşil Siyahlılar şampiyonluğa yelken açtı… Toparlamak gerekirse şimdi onlar düşünsün!

FUTBOLA ZARAR VERİLİYOR

Ne yazık ki futbol içindeki unsurlar saha dışında da farklı işlere kalkışarak kendi tarihlerine haksızlık ediyor. Geçen sezon Bayburt bu sezon ise Erok. Devletin gücünü arkasına alarak hareket eden ve bununla da böbürlenen kulüpler maksadını zaman zaman aşıyor. Kendilerine devlet desteğinin açık açık verildiğini belirten bu tür kulüpler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da zor durumda bırakırken, rekabete ve daha da önemlisi futbolun ruhuna çokzarar veriyor.

MANEVİ TAKIMI!

İşte o örneklerden birisi. Kocaelispor’un rakiplerinden ve averajla Yeşil Siyahlılar ikinci sırada takip eden Erokspor’un bağlı bulunduğu Esenler’de Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2-1 kazanılan Kemerspor maçının ardından “Erokspor’un, Cumhurbaşkanımızın manevi takımı olduğu ve bu sene bizlerden şampiyonluk istediği, biz ise belediye olarak takımımızın arkasında olduğumuzu belirtiyoruz” ifadesini kullandığı öne sürüldü.

GERİ ADIM ATTILAR

Bu açıklamanın, binlerce takipçisi olan sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmasının ardından yoğun tepkiler geldi. Erok kulübü ağır eleştiriler üzerine geri adım attı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’danözür dileyerek şu açıklamayı yaptı: 11 Kasım 2019 tarihli bir gönderi paylaşımımızda Esenler Erokspor - Kemerspor karşılaşması sonrası Twitter kaynaklı aldığımız bir haberin doğruluğunu incelemeden paylaştığımız haber için başta İstanbul Esenler Belediye Başkanı Sn. Mehmet Tevfik Göksü olmak üzere tüm takipçilerimizden özür diliyoruz” denildi. Sayfa yöneticimizin Twitter kaynaklarından ulaştığı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Mehmet Tevfik Göksu'nun böyle bir açıklaması olmamıştır” denildi.