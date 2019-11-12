Kemerspor sahasındaki son 3 maçı kazandı

Kocaelispor’un Pazar günkü rakibi Kemerspor son 3 iç saha maçından galibiyet ile ayrıldı. Genç bir kadroya sahip olan Turkuaz Beyazlılar, Kozanve Erbaa’yı 2-1, Fatsa’yı da 4- mağlup etti. Lige istediği gibi başlayamayan Antalya ekibi sahasında ayrıca Turgutluspor’a 3-1 mağlup olurken, Ofspor ile de 2-2 berabere kaldı. Kemerspor iç sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı, 11 gol attı, 7 de gol yedi.
KEMERSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ
Kemer – Turgutlu: 1-3
Kemer –Ofspor: 2-2
Kemer – Kozan: 2-1
Kemer – Erbaa: 2-1
Kemer - Fatsa: 4-0
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz