Kemerspor sahasındaki son 3 maçı kazandı

Kocaelispor’un Pazar günkü rakibi Kemerspor son 3 iç saha maçından galibiyet ile ayrıldı. Genç bir kadroya sahip olan Turkuaz Beyazlılar, Kozanve Erbaa’yı 2-1, Fatsa’yı da 4- mağlup etti. Lige istediği gibi başlayamayan Antalya ekibi sahasında ayrıca Turgutluspor’a 3-1 mağlup olurken, Ofspor ile de 2-2 berabere kaldı. Kemerspor iç sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı, 11 gol attı, 7 de gol yedi.

KEMERSPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ

Kemer – Turgutlu: 1-3

Kemer –Ofspor: 2-2

Kemer – Kozan: 2-1

Kemer – Erbaa: 2-1

Kemer - Fatsa: 4-0