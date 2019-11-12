Diliskelesi devre arasına LİDER girdi “1-2”

Süper Amatör Lig A Grubu’nun son maçında İhsaniyespor ile Diliskelesi, Gölcük Kavaklı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişme içerisinde geçen maçı Diliskelesi 2-1 kazandı ve puanı 18’e çıkararak devre arasına Arslanbey Gençlerbirliği’nin 2 puan önünde namağlup lider girdi. Diliskelesi’nin gollerini genç futbolcu İbrahim ile Onur Köse attı.
KÖSEKÖY ATEŞ ZİRVEYİ DEĞİŞTİRDİ
Bu hafta sonu Suadiyespor olaylı maçta sahasında Çınarlıspor’a 3-2 mağlup oldu. Skorun önüne geçen olay Çınarlılı kimi futbolcuların darp edilerek yaralanmasıydı. Bağdatspor sahasında Başiskele Damlarspor’a 2-1 mağlup olurken 7 puanda kaldı, Damlar ise 3 maçlık aranın ardından 3 puanı bir arada gördü. Haftanın flaş skorunu Köseköy Ateşspor elde etti. Arslanbey Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-1 yenen Ateş, tabiri caizse zirveyi yaktı, Arslanbey’i liderlikten etti. Bu maçlar Cumartesi günü oynanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz