Cansu, Damla ve Melisa Milli Takım’da!

Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün 3 yıldızı U-17 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Başarılı solak İlayda Cansu Kara, defansın bel kemiği Damla Yıldız ve kadife bilek Melisa Güleç, Millilerimizin Rusya ile oynayacak olan zorlu maçta forma giyecek. Türkiye ilk maçını 21 Kasım’da ikinci maçını da 23 Kasım’da oynayacak. Mücadeleler Emirhan Spor Kompleksi’nde olacak.