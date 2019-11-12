Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün 3 yıldızı U-17 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Başarılı solak İlayda Cansu Kara, defansın bel kemiği Damla Yıldız ve kadife bilek Melisa Güleç, Millilerimizin Rusya ile oynayacak olan zorlu maçta forma giyecek. Türkiye ilk maçını 21 Kasım’da ikinci maçını da 23 Kasım’da oynayacak. Mücadeleler Emirhan Spor Kompleksi’nde olacak.
Bugün 15:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
Cansu, Damla ve Melisa Milli Takım’da!
Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün 3 yıldızı U-17 Milli Takım kadrosuna davet edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz