U-14’te 5 maç var

Kocaeli U-14 Futbol Ligi’nde bu akşam A, B ve C Grubu’na ait maçlar oynanacak. Yarın ise B ve C gruplarına ait iki maç var. İşte programlar.
BUGÜNÜN PROGRAMI – 19.15
İzmit Kalespor - Kocaeli Gençspor (Kağıtçı)
Çenesuyu Plajyolu - Serdar GB (Avni Kalkavan)
Suadiyespor – Yeni Kandıra (Arslanbey)
Kocaeli Yenişehir - Kocaeli 61 FK (Cephanelik)
Yavuzspor - Üçyol Doğu (Derince)
PERŞEMBE PROGRAMI – 19.15
19.00: İzmit FK - Derince Çenedağ (Avni Kalkavan)
19.15: Yeşilovaspor – Sarımeşe (Cephanelik)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz