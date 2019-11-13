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U-14’te 5 maç var

Kocaeli U-14 Futbol Ligi’nde bu akşam A, B ve C Grubu’na ait maçlar oynanacak.
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Kocaeli U-14 Futbol Ligi’nde bu akşam A, B ve C Grubu’na ait maçlar oynanacak. Yarın ise B ve C gruplarına ait iki maç var. İşte programlar.

BUGÜNÜN PROGRAMI – 19.15

İzmit Kalespor - Kocaeli Gençspor (Kağıtçı)

Çenesuyu Plajyolu - Serdar GB (Avni Kalkavan)

Suadiyespor – Yeni Kandıra (Arslanbey)

Kocaeli Yenişehir  - Kocaeli 61 FK (Cephanelik)

Yavuzspor - Üçyol Doğu (Derince)

PERŞEMBE PROGRAMI – 19.15

19.00: İzmit FK - Derince Çenedağ (Avni Kalkavan)

19.15: Yeşilovaspor – Sarımeşe (Cephanelik)

 

Bugün 09:00 TSİ - Spor

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