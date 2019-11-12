EYT İzmit’te 20 gün boyunca imza toplayacak

Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Belsa Plaza önünde dün (pazartesi) stant açtı. 11 Kasım-30 Kasım arası sabah 10.00 akşam 18.00 saatleri arasında izinli olarak açılan stantta, hem EYT hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılıyor, hem de Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırılmak üzere ıslak imza toplanıyor. Öğle saatlerinde standa uğrayan Kocaeli EYT SYDD Başkanı Zekeriya Akbulut ve Başkan Yardımcısı Hakan Taş, hem EYT’lilerle hem de vatandaşlarla sohbet etti.

“CEVABA GÖRE YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ”

Vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterirken diğer illerden farklı olarak Kocaeli’de ilk kez bir standın 20 gün boyunca açık kalacağını belirten KOCAELİ EYT-SYDD Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atay son durum ile ilgili olarak, “5 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine görevlendirilen Prof. Dr. Vedat Bilgin hocayla heyet karşılıklı görüşme yaptı ve dosyamız Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Bundan sonra dosyanın incelenmesinin ardından gelecek cevaba göre kendimize yol haritası çizeceğiz” dedi.

“İPTAL İÇİN MÜCADELE VERMEKTEYİZ”

EYT’liler tarafından vatandaşlara dağıtılan broşürde, “8 Eylül 1999 tarihinden önce iş başı yapan SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, Emekli Sandığı mensubu herkes emeklilikte yaşa takılmıştır. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan 4447 sayılı yasa ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra ilk defa geriye doğru işletilen bir yasa olarak vatandaşın hakkını gasp etmiştir. Bu gaspın sona ermesi için bu yasanın geriye doğru işlemesinin iptali için mücadele vermekteyiz. Tek istediğimiz işe başladığımız zamandaki şartlarla emekli olmak. Kademeli emeklilik olayının geriye doğru işlemesinin iptal edilmesi için sen de bu mücadelemizde yanımızda olmak isterken sosyal paylaşım sitelerindeki gruplarımıza bekliyoruz” ifadeleri bulunuyor.