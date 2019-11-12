HYUNDAI’den eğitime destek projesi

Hyundai Assan, eğitime destek projesi kapsamında Gölcük 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine pratik eğitimleri için 3 araba, 2 motor, 2 şanzıman ve çeşitli ekipmanlar bağışladı. Otomobil ve ekipmanlarının teslimi için Gölcük 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tören düzenlendi. Törene Güney Kore Baş Konsolosu Yeunju Jang, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Hyundai Assan başkanı İck Kyun Oh, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Hyundai yetkilileri ve çok sayıda davetliler katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN YETİŞMESİNDE ÖNEMLİ KATKILARI VAR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, “Kocaeli Valimiz bu gün burada aramızda olacaklardı. Ama önemli bir programı çıkmasından dolayı katılamadı. Sizlere selamları var. Bu gün çok anlamlı ve güzel bir etkinlikteyiz. Mesleki Teknik eğitime ülke olarak önem veriyoruz. Bu bağlamda Ülkedeki ihtiyaç doğrultusunda yetişmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Eğitimde kaliteyi artırmamız için uyguladığımız ülke olarak çök önemli proje var. Bu proje yürütürken birçok kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından destek aldık. Bu günde burada HYUNDAI fabrikamızın çok önemli katkısını bu okulumuza paylaşarak eğitime sunmuş olacak. Çocukların teorik bilgilerin yanında pratik konusunda da yetişmesi önemlidir. Bu gün sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımızın yetişmesinde önemli bir katkı var. Ben burada Hyundai tüm yetkililerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ardından söz alan Hyundai Assan Başkanı İck Kyun Oh, “Otomotiv Endüstrisi hızlı gelişmelere sahne oluyor. Gelecekte akıllı çözümler üretecek ve bunları değerli öğrenci arkadaşlarım hem üretecek, hem kullanacak, Hem de daha ileriye taşıyacaklar. Bu çabuk değişen ortamda eğitime verilecek destekler çok önemli. Burada, arabalar, motorlar, şanzımanlar ve otomasyon ekipmanları hazırladık. Burada yaptığımız çalışma daha iyi bir gelecek yönünde atılan önemli adımlardan biridir. Kore’nin bir sözü var; 10 sene sonrasına yatırım yapmak istiyorsan fabrika kur. 100 sene sonrasına yatırım yapmak istiyorsan çocuk eğit. Hyundai motor gurubunun gelecek vizyonu işte tam bu noktada eğitime olan desteği ile ön plana çıkıyor. Yapmış olduğumuz bağışı yalnızca sosyal sorumluluk olarak değil, geleceğe bir yatırım olarak görüyoruz” dedi. Konuşmaların ardından otomobil ve ekipmanların teslimi yapıldı. Ardından okula kurulan ekipmanlar gezildi. Verilen kokteylin ardından tören son buldu.