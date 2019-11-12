Alınan bilgiye göre bir süredir eşiyle araları bozuk olduğu iddia edilen Turgay Genç, arkadaşı Serdar Bakır ile birlikte eşi Nilgün G. ile konuşmak için Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokakta bulunan evine geldi. Konuşmanın tartışmaya dönmesi sonucu Nilgün G. babası Nurettin Y.’yi arayarak eve çağırdı. Kızının evine gelen öfkeli baba, damadı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan Nurettin Y., damadı Turgay G. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşını bıçakla yaraladı. Tartışma seslerini duyan komşuların araya girmesi üzerine Nurettin Y. etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, kayınpederi tarafından 3 yerinden bıçaklandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Turgay G. ile 2 yerinden bıçaklandığı belirlenen Serdar Bakır ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkisiz hale getirilen öfkeli kayınpeder, olayda kullandığı bıçak ile birlikte polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.