9 genç MHP’ye üye oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Teşkilatı’nın “18 yaş grubu üye kampanyasına” destek olmak amacıyla bugün Derince, İzmit ve Körfez’de ikamet eden 9 genç MHP il başkanlığına giderek üye oldu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devlet Bahçeli’yi hayranlıkla takip eden bu gençler artık Milliyetçi Hareket Partisi’nin safında olduklarını partimize üye olarak tescillemişlerdir. Her birine teşekkür ediyoruz” dedi.
İŞTE MHP’YE ÜYE OLAN 9 GENÇ
Sena Yılmaz, Belgin Korkmaz, Büşra Çağlayan, Yasemin Ünleyen, Aleyna İriş, Uğur Algan, Vedat Polat, İbrahim Özay, Ceylan Ateş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz