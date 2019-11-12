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Kepçe operatöründen 8 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’dan çalışmak için Kocaeli’ye gelen kepçe operatörü Aydın Ektiren’den 8 gündür haber alınamıyor
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Diyarbakır’dan çalışmak için Kocaeli’ye gelen kepçe operatörü Aydın Ektiren’den 8 gündür haber alınamıyor. Ektiren’den haber alamadığı için endişelen ailesi, savcılığa giderek başvuru yaptı. 25 gün önce Kocaeli’ye gelen 4 çocuk babası Aydın Ektiren’in (38) en son İzmit Çubuklu Köyü’nde çalıştığı iddia edildi. Aydın Ektiren’in kardeşi Erhan Ektiren, kardeşinin cep telefonun kapalı olduğunu, bir türlü kendisine ulaşamadıklarını belirterek, görenlerin polis merkezine haber vermelerini, ayrıca 0535 738 20 54 nolu numaradan bilgi vermelerini istedi.

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