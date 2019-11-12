Diyarbakır’dan çalışmak için Kocaeli’ye gelen kepçe operatörü Aydın Ektiren’den 8 gündür haber alınamıyor. Ektiren’den haber alamadığı için endişelen ailesi, savcılığa giderek başvuru yaptı. 25 gün önce Kocaeli’ye gelen 4 çocuk babası Aydın Ektiren’in (38) en son İzmit Çubuklu Köyü’nde çalıştığı iddia edildi. Aydın Ektiren’in kardeşi Erhan Ektiren, kardeşinin cep telefonun kapalı olduğunu, bir türlü kendisine ulaşamadıklarını belirterek, görenlerin polis merkezine haber vermelerini, ayrıca 0535 738 20 54 nolu numaradan bilgi vermelerini istedi.
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Kepçe operatöründen 8 gündür haber alınamıyor
Diyarbakır’dan çalışmak için Kocaeli’ye gelen kepçe operatörü Aydın Ektiren’den 8 gündür haber alınamıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz