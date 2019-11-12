Orman İşletme Şefliği Müdürlük oldu

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Gebze Orman Şefliği, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gebze Orman İşletme Müdürlüğü’ne dönüştürüldü. Gebze’de Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlanırken, müjdeli haberin 63 bin fidanın Gebze’de toprak buluştuğu ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde’ gelmesi ayrı bir mutluluk oldu.

SAKARYA’YA BAĞLANDIK

İşletme Şefliği iken İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak hareket eden Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, yapılan yeni düzenleme ile Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bağlanırken, Hereke, Kargalı, Dilovası ve Mollafenari Orman İşletme Şefliği de Gebze Orman İşletme Müdürlüğü’nün sorumluluğuna verildi.

AYAR’DAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Gebze Orman İşletme Şefliği’nin bir süredir müdürlük olması için uğraş veren AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, sosyal medya hesabından “Gebze Orman işletme Şefliği, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Gebze’mize hayırlı olsun” ifadesiyle müjdeli haberi duyurdu. Başkan Ayar, “Gebze’nin Orman İşletme Müdürlüğü onaylanmıştır. Bölgemize ve memleketimize hayırlı olması dileğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum” dedi.