Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğreniyorlar

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seka Kültür Alanı’nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, her yıl ağustos ayında yapılan konservatuvar yetenek sınavıyla seçiliyor. Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına ilgisi olan Kocaelililer, yetenek sınavına girerek sınavı kazanmaları durumunda eğitim almaya hak kazanıyor. 3 yıl süresince hat, tezhip, ebru, minyatür gibi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alan öğrenciler yıl boyunca yaptıkları eserleri yılsonu sergisinde sergileme fırsatı da buluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz