Başkan Kocaman, mutluluklara ortak oldu

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, geçmiş dönem AKP Suadiye Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Şahin'in kızı Gamze Şahin ile Sebahattin Dağabak’ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz