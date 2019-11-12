41 burda, tatilde dop dolu

41 Burda AVM minik ziyaretçilerini eğlenceye davet ediyor. Bu kapsamda AVM’de okulların ilk ara tatilinde birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. 16 – 17 – 18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ilk etkinlik olan “Elif’in Düşleri” ile çocuklar, meyve ve sebzeleri öğrenecek. Minik ziyaretçiler daha sonra 19- 20 -21 Kasım tarihlerinde de Heidi ile Alper’deki maceraları keşfedecek.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Son olarak 22 – 23 – 24 Kasım tarihlerinde ise Niloya ile yeni bilgiler öğrenecekler. 41 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlikler 14.00,16.00 ve 18.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. AVM’de düzenlenecek şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlenceye tüm Kocaeli’deki minik öğrencilerin davetli olduğu bildirildi.