“CHP MİA’ya “hayır” diyecek

Geçtiğimiz yılın en önemli gündem maddelerinden olan MİA Projesi, yeniden meclise geliyor. O dönem Haldız İnşaat tarafından satın alınan Real AVM, MİA projesi kapsamına alınarak bölgenin imara açılması hedeflenmiş ancak gelen tepkiler sonrası MİA, Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminden çıkartılmıştı. Aradan gecen sürenin ardından MİA yeniden gündeme geliyor. Yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde MİA Projesi, İmar Komisyonu’ndan gelen haliyle oylanacak. Ancak bu defa Real AVM, projede kapsam dışında kalacak.

EMSAL ARTTIRIMI İPTAL

2017 Aralık aylında gelen 1/5000 ve 1/1000’lik plan değişikliği ile Real’in bulunduğu alan da MİA’ya dahil edilmişti. Bunun yanı sıra emsaller konusunda bonusların uygulanması istenmişti. Arsa büyüklüklerine göre emsal artırımları yapılacaktı. Konuyla ilgili olarak CHP Grup Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Üyesi Orhan Tanış, “Bu konu iki kere komisyondan geldi, iki sene bekledi. Tahir Bey de bununla ilgili bir çalışma yapmış ve görüşmeler sonrası ‘D-100’ün geçilmediği ve verilen bonusların çıkartıldığı haliyle’ meclise getirilmesini istemiş.

CHP ŞERH KOYDU

Böylelikle proje Aralık 2017 şartlarına geri döndü. Yapılacak olan mecliste de komisyon kararı oylanacak. Bu projeyle ilgili 4 temel noktada endişelerimiz var. Bu yüzden bu komisyon kararına ben şerh koydum. 2017 sonunda da söylediğimiz gibi bizim itiraz ettiğimiz 4 husus var. Son madde şehir merkezi esnafını olumsuz etkileyecek bir durum. Bununla ilgili bir önlem planı önümüze konmadı. Bu nedenlerden dolayı şerh koydum.

İTİRAZIN SEBEBİ OLAN 4 MADDE

1- Yer seçimi ve depremsellikle ilgili sıkıntı.

2 - Ulaşımla ilgili sıkıntı.

3- 42 Evler, Sanayi Mahallesi ve Körfez Sanayi’nin karantina bölgesi olarak plan bütünlüğünü bozuyor olması.

4- Çekim gücünü kent merkezinden alması.

“RET OYU VERECEĞİZ”

Komisyon kararını ve neden şerh koyduğumu meclis toplantısı öncesinde grup toplantımızda anlatacağım. Biz parti olarak komisyon kararına ret oyu vereceğiz. Aslında yanlış bir beklenti oluşturuldu. 2017 Aralık ayında bu teklif geldiğinde İbrahim Karaosmanoğlu MİA’da tıkandık diyordu. Aslında biz inşaat sektöründe Türkiye’de tıkandık. Kentsel dönüşüm bile durdu. Müteahhitler kentsel dönüşümden kazanacakları binaları satabilmekten bile korkuyor. Yeni inşaat belki belli bir kısım yapar ama genelde ekonomi düzelmeden kimse bu bölgede yeni yapı yapmaz.

“RANT OLUŞUMU KALKTI”

MİA yani Merkezi İş Alanı Projesi’nde, rant oluşumu kalktı ama projenin eksikleri ve sıkıntıları devam ediyor. Raylı ulaşımla ilgili eklenen bir şey göremiyoruz. Aktarma istasyonları, deniz bağlantısı yok. Adliye Kavşağı - Yahya Kaptan Kavşağı - Yuvacık Kavşağı - deniz kenarı arasında kalan bölgeyi kapsayan MİA’ya evet demeden önce, trafik etki değerlendirme raporunu çıkartmaları gerekiyor. 4 milyon metrekare inşaat ön görülüyor. Bu bölgeye ortalama 80 bin araç ekleneceği anlamına geliyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI MÜDAHİL OLMUŞTU

Hatırlanacağını, 2017 yılı sonu itibariyle Kocaeli’nin gündemine giren ve Büyükşehir Meclis toplantılarında oylamaya sunulan MİA projesi 2018 Şubat ayı meclisinde komisyona havale edilmişti. Proje için dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir açıklama yaparak, “Konuyla ilgili Cumhurbaşkanımıza da bir şeyler gitmiş. Kendisi projenin bir süre daha görüşülmesini istiyor” açıklamasını yapmıştı. Ardından proje meclis gündeminden düşürülmüş, bugüne kadar gündeme alınmamıştı. Dönemin İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da, MİA projesine Real AVM’nin dahil edilmesine karşı çıkıyordu.