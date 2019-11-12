Namık Kemal A.L. Atatürk’ü andı

Atamızın ebediyete intikal edişinin 81.yıldönümünde Namık Kemal Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, onu bir kez daha anmak, ilke ve devrimlerinin yılmaz takipçisi olduklarını yinelemek için bir etkinlik düzenledi. Yapılan törenin sunuculuğunu Semanur Temel yaparken, günün anlam ve önemi belirtmek için 10-D sınıfından Yusuf Demirciyi kürsüye gelerek konuşma yaptı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Ardından "Mustafa Kemali Düşünüyorum" adlı şiiri 12A sınıfından Gözde Memiş okuyarak herkesi duygulandırdı. Ardından 12-E sınıfından Alper Ağaç, "Mustafa Kemaller Tükenmez" adlı şiiriyle, Ata’yı andı. En son olarak da müzik öğretmeni Şebnem Erberber eşliğinde okul korosu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için söyledikleri şarkılar, çalınan sazlar ile katılanlara duygulu unutulmaz anlar yaşattılar.