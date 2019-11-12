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“Tertemiz Başiskele İçin gönülden hizmet edeceğiz”

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerini makamında ağırladı
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Ziyarette personelle sohbet eden Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, belediye olarak temizlik işlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Temizlik işi bizim için, vatandaşlarımız ve kentimiz çok önemli bir hizmet. Siz bu işte ne kadar iyi ve özverili çalışıp başarılı olursanız, biz de o kadar başarılı oluruz.” dedi. Yeni dönemde, gelecek bahar aylarında insan kaynakları ve ekipman olarak daha da gelişeceklerini belirten Başkan Özlü, “Hep birlikte Başiskelemiz için en iyisini ve kalitesini yapacağız. Önümüzdeki bahar döneminde ekibimizi daha da güçlendirerek kentimizi tertemiz yapacağız. Başiskele’mizi evimiz gibi temiz bırakacağız.” diye konuştu.    

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