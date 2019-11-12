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İzmit Belediyesi, kadınların yanında

İzmit Belediye Başkan Vekili Necat Çakır, Belsa B blokta faaliyet gösteren İZMEK kurs merkezlerine ziyarette bulundu. Kursiyerlere kolaylıklar dileyen Çakır, “İzmit Belediyesi olarak kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için her zaman yanlarındayız” dedi
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İzmit Belediyesi Başkan vekili Necat Çakır, Belsa B Blokta vatandaşların hizmetine sunulan İZMEK kurs merkezlerini ziyarette etti. İZMEK kursiyerleriyle sohbet edip, kolaylıklar dilediği ziyarette Çakır’a Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş  eşlik etti. 49 Kurs Merkezi 6 bin kursiyer ile vatandaşlara meslek edindiren İZMEK’leri daha ileriye taşımak için önemli çalışmalar başlatıldığını belirten başkanvekili Çakır, İZMEK’lerin geliştirilmesi için çalıştıkların söyledi.

KADINLAR FAYDALANSIN

Çakır, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in büyük hassasiyetle üzerinde durduğu konu olan İZMEK’lerin geliştirilmesi için önemli çalışmalar başlatıldı.   Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine şehirdeki tüm vatandaşlarımızın faydalanabildiği kurs merkezlerimizden özellikle kadınlarımız faydalansın istiyoruz. Onların kendi ayakları üzerinde daha sağlam durabilmeleri; bir yandan kişisel gelişimlerine katkı sağlarken diğer yandan da aile bütçelerine katkı sağlayabilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor “ dedi.

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