Küçük Bilgeler Anaokulu Atatürk’ü unutmadı

Kentimizin önemli eğitim kurumlarından biri olan Bağçeşme’de hizmet veren Küçük Bilgeler Anaokulu öğrencileri Atatürk’ü andı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenleyen ve güzel bir Atatürk Köşesi oluşturan okul müdürü Özden Önür, öğretmenler Derya Küçükkeskin, Nurhayat Öktay, Burçin Taşkın, Gizem Aydın, Berfin Yılmaz, Hasret Yapar, öğrencileriyle ve velilerle unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi.
ATAYI ANDILAR
Etkinlikte okul müdürü ve öğretmenler, Atatürk’ün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı. Atatürk için düzenlenen özel köşe, bir tablo gibi oluşturuldu. Öğrenciler Ata’nın aziz hatırası önünde saygı duruşu bulunurken, hüzünlü anlar da yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz