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Ford Otosan, SANTEK’te fark yarattı

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü Kocaeli Fabrikalarındaürettiği Courier ve Custom gibi araçları ile Avrupa’nın en çok satan pick-up’ı unvanına sahip Yeni Ranger’ı SANTEK’19’da sergiledi
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Ford Otosan, bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 6-9 Kasım tarihleri arasında 6’ncısı gerçekleşen SANTEK’19- Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı’ndaki standında ziyaretçilerle buluştu.  Fuarda Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü Kocaeli Fabrikalarında ürettiği ticari araç modelleri Courier ve Custom’ın yanı sıra, Eskişehir’de Türk mühendislerinin emekleri ile üretilen ve 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülüne layık görülen çekicisi Ford Trucks F-MAX’İ sergiledi. 

ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

Ford Otosan standında ayrıca, yeni Ford Ranger da ziyaretçilerle buluştu. Yeni nesil 2. 0 litre EcoBlue dizel motoru ile yüzde 19’a varan yakıt verimliliği sunan Yeni Ranger, 10 vitesli otomatik şanzımanı ile de önemli özellikler sunuyor. SANTEK’19 ‘un en çok ilgi görenlerinden biri de yine Ford’a ait Tourneo Custom oldu. Yeni Tourneo Custom motor seçenekleri arasına, dokuz yolcu ve yük taşırken daha uyumlu performans ve daha yüksek çekiş gücü için 415 Nmtorka sahip yeni EcoBlue Upgrade 185 PS motor seçeneği eklenirken, 2.0 litre EcoBlue motor ile birlikte 170PS, 130 PS ve 105 PS güç seçenekleriyle de sunuluyor.

 

Bugün 16:43 TSİ - Teknoloji

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