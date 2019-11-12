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KTO, dış pazara açıldı

Körfez Ticaret Odası, üyelerine çeşitli ülkelerdeki yatırımlar hakkında bilgi vermek için düzenlediği toplantılara Rusya ve Kosova ile devam etti. Rus ve Kosovalı iş insanları, KTO üyeleri ile bir araya geldi
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Körfez Ticaret Odası, üyelerini dış pazar ile tanıştırmaya devam ediyor. Bu kapsamında Rus ve Kosovalı iş insanları, Körfezli iş insanları ile bir araya gelerek, çeşitli istişarelerde bulunuldu.  Kosovalı iş insanlarının ağırlandığı toplantıda konuşan ve Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkinin önemine değinen KTO Başkanı Recep Öztürk, “Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki tarihsel bağ çok önemli. Bu nedenle hem bizim hem de Balkan ülkesi vatandaşların ülkemize ziyareti önemli. Ben misafirlerimize yeniden hoş geldiniz demek istiyorum” dedi.

SÖĞÜT DE KATILDI

KTO’lu üyelerin, Kosovalı iş insanları ile buluştuğu toplantıya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.  Buluşmada konuşan Başkan Söğüt, Kosovalı iş heyetini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım yapılacak olan görüşmeler sonrasında iki ülke arasındaki ticareti ilişkilerde dostluk bağlarımız kadar kuvvetlenir” dedi. Konuşmaların ardından KTO’lu üyeler, dış ülke temsilcileri ile çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular.

Bugün 16:43 TSİ - Ekonomi

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