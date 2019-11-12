Kocaeli Ticaret Odası, Edirne’de toplandı

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatı gereği yılda 2 kez yapmakla yükümlü olduğu müşterek meslek komite toplantılarının 2019 yılı ikinci organizasyonunu Edirne’de gerçekleştirdi. Kocaeli’nin en geniş kurumsal ailesine sahip olan KOTO’nun hem sınır şehrine has ticari ve uluslararası fırsatları değerlendirmek hem de var olan ilişkileri daha da kuvvetlendirmek adına Edirne’de düzenlediği toplantıya komite ve meclis üyelerinden yoğun katılım oldu.

EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

KOTO ailesi, program kapsamında hem Edirneli ve Bulgaristanlı iş insanlarıyla bir araya geldi hem de kurumsal bağını kuvvetlendirdi. Geniş kapsamlı programın son gününde kurumsal eğitimler ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. TOBB ETÜ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden aynı zamanda Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, KOTO ailesine ‘İş Dünyamızın Zorlukları, Kurum Kültürü ve Takım Ruhu’ üzerine kapsamlı bilgiler verirken, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Uzmanı Gökhan Gürsoy katılımcılara, TOBB’un zorunlu bilgilendirme programında olan, “Alacak Sigortası Sistemi’ ile ilgili bilgi verdi.

BULUT: ÇİZGİMİZDEN SAPMADIK

Eğitimlerin akabinde gerçekleşen istişare toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, ‘ortak akıl ile yönetim’ biçimini ilke edindiklerini ve göreve geldikleri ilk günden bu yana bu metotla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Şu an burada tüm komitelerimizden temsilcilerimizin katılımlarıyla, Odamız için adeta düğün günü olan istişare toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Komitelerimiz Odamızın can damarıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘hep birlikte yönetim’ dedik ve bu ilkeyle hareket ettik. Bu çizgiden hiç sapmadık” dedi.