Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:45 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:47 TSİ

Kocaeli Ticaret Odası, Edirne’de toplandı

2019 yılı 2. Müşterek Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı’nı Edirne’de gerçekleştiren KOTO ailesi, 2019 yılını değerlendirirken, 2020 çalışmalarının da planlarını yaptı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatı gereği yılda 2 kez yapmakla yükümlü olduğu müşterek meslek komite toplantılarının 2019 yılı ikinci organizasyonunu Edirne’de gerçekleştirdi. Kocaeli’nin en geniş kurumsal ailesine sahip olan KOTO’nun hem sınır şehrine has ticari ve uluslararası fırsatları değerlendirmek hem de var olan ilişkileri daha da kuvvetlendirmek adına Edirne’de düzenlediği toplantıya komite ve meclis üyelerinden yoğun katılım oldu.

EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

KOTO ailesi, program kapsamında hem Edirneli ve Bulgaristanlı iş insanlarıyla bir araya geldi hem de kurumsal bağını kuvvetlendirdi. Geniş kapsamlı programın son gününde kurumsal eğitimler ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. TOBB ETÜ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden aynı zamanda Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı, KOTO ailesine ‘İş Dünyamızın Zorlukları, Kurum Kültürü ve Takım Ruhu’ üzerine kapsamlı bilgiler verirken, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Uzmanı Gökhan Gürsoy katılımcılara, TOBB’un zorunlu bilgilendirme programında olan, “Alacak Sigortası Sistemi’ ile ilgili bilgi verdi. 

BULUT: ÇİZGİMİZDEN SAPMADIK

Eğitimlerin akabinde gerçekleşen istişare toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, ‘ortak akıl ile yönetim’ biçimini ilke edindiklerini ve göreve geldikleri ilk günden bu yana bu metotla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Şu an burada tüm komitelerimizden temsilcilerimizin katılımlarıyla, Odamız için adeta düğün günü olan istişare toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Komitelerimiz Odamızın can damarıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘hep birlikte yönetim’ dedik ve bu ilkeyle hareket ettik. Bu çizgiden hiç sapmadık” dedi.

Bugün 16:45 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi
Karaslan: Kocaeli’de yıllık 100 bin ton fındık üretiliyor mask
Karaslan: Kocaeli’de yıllık 100 bin ton fındık üretiliyor
Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşıladı mask
Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacını karşıladı
Demirer: En uygun makinaları en uygun fiyattan veriyoruz! mask
Demirer: En uygun makinaları en uygun fiyattan veriyoruz!
Öz: Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka olmak için yola çıktık! mask
Öz: Türkiye’de asansör konusunda ulusal marka olmak için yola çıktık!
Körfez Ticaret Odası’nda Kosova Heyeti Ağırlandı mask
Körfez Ticaret Odası’nda Kosova Heyeti Ağırlandı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL