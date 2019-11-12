Dilovası’ndaki esnaflara güzel haber

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir çalışmaları doğrultusunda ilçede bulunan ve meslek sahibi olup da belgesi olmayan vatandaşların Mesleki Yeterlilik Belgeleri alabilmeleri için açılacak ücretsiz kurs başvurularına ilgi yoğun oldu. 8 Kasım’da sona eren başvurulardan sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi kursuna girmeye hak kazanan vatandaşlar, düzenlenecek kursları başarı ile bitirmesi durumunda bu belgenin sahibi olacak.

HANGİ MESLEKLER VAR?

Dilovası Belediyesinin, başlattığı ücretsiz kurslar bünyesinde Kalıpçı, Duvarcı, Sıvacı, İnşaat ustası, İnşaat Boyacısı, İnşaat işçisi, Betonarme Demircisi, Ahşap Kalıpçısı, Alçı Levha Uygulamacısı, Isı Yalıtımcısı, İskele Kurulum Belgesi, Alüminyum Kaynakçısı, Çelik Kaynakçısı, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı, Kaynak Operatörü, Makine Bakımcı, Metal Kesim Operatörü, Metal Kesimci, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi, Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı, NC/CNC Tezgah İşçisi, Köprülü Vinç Operatörü ve Elektrik ustalığı konusunda Mesleki Yetki Belgeleri verilecek.