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Çubuklu Bala’da yetki Büyükşehir’de

İzmit Belediyesi yetkilileri, Çubuklu Bala Mahallesi’nin doğalgaz sorununun çözüme kavuşturulması için görüşmelerin başladığını ancak yetkinin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu duyurdu
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İzmit Belediyesi Başkan yardımcısı Nurettin Bulut ve Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan önceki gün Çubuklu Bala Mahallesi’nin doğalgaz sorununu çözmek amacıyla İZGAZ Proje ve Yapım Müdürü Erdinç Aykaç ile görüştü. Bu ziyaretin ardından Başkan Yardımcısı Bulut ve İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, Çubuklu Bala Mahallesi’ne ziyarette bulundu. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene İzmit’in 11 köyüne doğalgaz gitmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Ancak Çubuklu Bala Köyüne doğalgaz götürme çalışmaları aksamıştı.

“YETKİ BÜYÜKŞEHİR’DE"

İZGAZ ile görüşmeden sonra konuşan İzmit Belediye Başkan yardımcısı Nurettin Bulut, “İZGAZ Müdürümüz bize konuyla ilgili bilgi verdi. Özellikle Çubuklu Bala Köyüne, imarı ve kadastro yolu, bölgenin kendi planı olmaması sebebiyle doğalgaz götürülemiyor. Bu sorunların çözülmesi halinde Çubuklu Bala’nın doğalgaza kavuşacağını söyledi. Biz de bu sorunların bir an önce çözülmesini isteriz ama Çubuklu Bala’nın imarı tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi dahilinde. İZGAZ yetkilileri köyümüzün imar sorunları çözülürse her türlü yardım yapılır diyerek, üstüne basa basa söylediler. Bizler de Büyükşehir Belediyesinin bu konuda atacağı adımları bekliyoruz” dedi.

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