Başsavcı Korkmaz, yükümlülerle ‘Geleceğe Nefes’ oldu

Etkinliğe Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Denetim Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Sedat Yılmaz, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Aslan, Denetim Serbestlik Müdürlüğü çalışanları Öğretmen Mehmet Gökçe, Sosyolog Asiye Soylu Keskin, İnfaz Koruma Memuru Hasan Çayır, Sosyal Çalışmacı Meltem Erenel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nde görevli sosyal çalışmacı Meltem Erenel, fidan dağıtımı etkinliği hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

“HEDEFİMİZ 2020’DE 50 BİN FİDAN DİKMEK”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz adına açıklama yapan Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Aslan, “Geleceğe Nefes Kampanyası’na biz de Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetim Serbestliği olarak destek veriyoruz aldığımız bilgilere göre hedef fidan dikimimi 11 milyonken 14 milyona yaklaşmış durumda. Kocaeli’de ağaçlandırma işlerine Cumhuriyet Başsavcılığımız da çok önem vermekte. 2019 yılı içinde denetim serbestliği kapsamında 30 bin fidan dikildi, 80 bin de ağaç bakımı yapıldı. 40 hükümlümüz de sürekli olarak Büyükşehir Belediye’mizin belirlediği yerlerde ağaç bakımı yapıyor.

ÇENEDAĞ’DA FİDAN DİKTİLER

Bugün de Körfez Çenedağ mevkiinde 500 fidan dikimi yapıldı. Adliye önünde de bin fidan dağıtımı yaparak projeye destek vermiş bulunduk. Ağaçlandırma ve çevre bakımlarımız her zaman devam edecek. Amacımız yükümlülerimize doğa sevgisi kazandırmak ve ülkemize destek olmak. 2020 ‘de ise hedefimiz 50 bin fidan dikmek “ifadelerini kullandı.