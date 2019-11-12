Gelecek nesiller için Başiskele’ye 8 bin fidan

Başiskele Kaymakamlığı koordinesiyle kentte gerçekleşen organizasyonda açılış konuşmasını Gölcük Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlker Özoğlu yaptı. İlker Özoğlu konuşmasında “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizde ağaç ve orman sevgisini genişletmek, son aylarda çıkan orman yangınlarından zarar gören yerleri yeniden ağaçlandırmak, çevre konusunda farkındalığı arttırmak için “Bugün Fidan Yarın Gelecek” 11 milyon fidan dikim kampanyasını başlattık. Kampanyamız 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleşiyor. Bugün de Başiskele olarak 8 Bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

“GELECEK NESİLLERİN DUASINI ALALIM DİYE”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü konuşmasında, “Kişi başına düşen yeşil alanın birçok kente göre daha fazla olduğu Başiskele’de yaşadığımız için hepimiz çok şanslıyız. Mavi bir elmas, yeşil bir zümrüt olan Başiskele’mizin nefesine nefes katacağız. Proje kapsamında bölgemize kıymetli ilçe protokol ve yarının çiçekleri çocuklarımız ile birlikte 8 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu kampanyayı biz ağaçların dalları veya yaprakları bizi alkışlasın diye değil, gelecek nesillerin duasını almak için yapıyoruz” dedi.

KAYMAKAM KANTAY: “ONLAR YIKAR, BİZ YAŞATIRIZ”

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay konuşmasında fidan dikimine gelen öğrencilere seslenerek, “Bugün buraya, ülkemize, milletimize fayda sağlamaya geldik. Bu yaz kalbi kararmış, gönlü kararmış adamlar ormanlarımızı yaktı. 54 bin dekar alanımızı yaktılar, son 20 yılda 200 bin hektar alanımız ne yazık ki yandı. Bunu yapanlar teröristtir çocuklar. Bizler, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Mustafa Kemal’ın çocukları, Hz. Muhammet’in evlatlarıyız. Onlar yıkar biz yaşatırız” dedi.