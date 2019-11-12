Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:55 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:57 TSİ

Gelecek nesiller için Başiskele’ye 8 bin fidan

Türkiye genelinde 11 milyon fidan kampanyası kapsamında, Başiskele’de de Doğantepe Mahallesi’nde 8 bin fidan toprakla buluştu
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele Kaymakamlığı koordinesiyle kentte gerçekleşen organizasyonda açılış konuşmasını Gölcük Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlker Özoğlu yaptı. İlker Özoğlu konuşmasında “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizde ağaç ve orman sevgisini genişletmek, son aylarda çıkan orman yangınlarından zarar gören yerleri yeniden ağaçlandırmak, çevre konusunda farkındalığı arttırmak için “Bugün Fidan Yarın Gelecek” 11 milyon fidan dikim kampanyasını başlattık. Kampanyamız 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleşiyor. Bugün de Başiskele olarak 8 Bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

“GELECEK NESİLLERİN DUASINI ALALIM DİYE”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü konuşmasında, “Kişi başına düşen yeşil alanın birçok kente göre daha fazla olduğu Başiskele’de yaşadığımız için hepimiz çok şanslıyız. Mavi bir elmas, yeşil bir zümrüt olan Başiskele’mizin nefesine nefes katacağız. Proje kapsamında bölgemize kıymetli ilçe protokol ve yarının çiçekleri çocuklarımız ile birlikte 8 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu kampanyayı biz ağaçların dalları veya yaprakları bizi alkışlasın diye değil, gelecek nesillerin duasını almak için yapıyoruz” dedi.

KAYMAKAM KANTAY: “ONLAR YIKAR, BİZ YAŞATIRIZ”

Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay konuşmasında fidan dikimine gelen öğrencilere seslenerek, “Bugün buraya, ülkemize, milletimize fayda sağlamaya geldik. Bu yaz kalbi kararmış, gönlü kararmış adamlar ormanlarımızı yaktı. 54 bin dekar alanımızı yaktılar, son 20 yılda 200 bin hektar alanımız ne yazık ki yandı. Bunu yapanlar teröristtir çocuklar. Bizler, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Mustafa Kemal’ın çocukları,  Hz. Muhammet’in evlatlarıyız. Onlar yıkar biz yaşatırız” dedi.

Bugün 16:55 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayhan Acar'ın acı günü... mask
Ayhan Acar'ın acı günü...
Cihat Altunyuva'nın acı günü mask
Cihat Altunyuva'nın acı günü
Engin Uztürk babasını kaybetti mask
Engin Uztürk babasını kaybetti
Şanlıurfalılar Öğretmenlere özel gece düzenleyecek mask
Şanlıurfalılar Öğretmenlere özel gece düzenleyecek
Değişim ile çiçek aç! mask
Değişim ile çiçek aç!
Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan mask
Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL