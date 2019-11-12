Gölcük’ten 2500 fidanla geleceğe nefes verildi

Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ülkemizdeki 81 ilde 2023 noktada başlatılan 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes projesi kapsamında, ülkemizde 11 milyon, ilimizde 63 bin, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği alanda 2 bin 500 fidan toprakla buluştu. Protokol ile öğrencilerin birlikte gerçekleştirdiği programda fidanlar dikildi, fidanlara can suyu verildi ve 2500 fidanla Gölcük’ten geleceğe nefes verilmiş oldu.

KATILIM YOĞUN OLDU

Gerçekleştirilen programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, kaymakamlık kurum müdürleri, belediye amirleri, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Selçuk Yıldız, ilçemizdeki bazı ilkokul ve ortaokullar, öğretmenler, okul müdürleri, yüzlerce öğrenci ve vatandaşlar katılım gösterdi. Etkinlik Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nün Ayazma’daki sahasında yapıldı.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ

Etkinlikte ilk olarak Atatürk ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşımız okundu. Sakarya Orman Bölge Müdürü Selçuk Yıldız yaptığı açılış konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığımızca ülkemizin orman sahasını ve ağaçlarını çoğaltmak, erozyonu azaltmak, biyolojik eksikliği ve ağaç sevgisini korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve yurdumuzu daha yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu program kapsamında bu alanda 2 bin 500, ilimizde 63 bin fidan, toprakla buluşacak” dedi.

“VATANIN GÜZELLEŞMESİ İÇİN BURADAYIZ”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Vatanın güzelleşmesi için buradayız. Yapacağımız çalışmayla sadece ağaç sayısını arttırmakla kalmayacağız. Orman sadece ağaçtan ibaret değildir. Onun içerisinde yaşayan geniş bir yaşam florası bulunmaktadır. Yalova’dan Sapanca’ya kadar olan bölge, en fazla ağaç çeşidinin olduğu alan. Avrupa’nın toplam bitki ve hayvan çeşitliliğinden fazlası, bu bölgede bulunmaktadır. Siz de buna bir katkı sağlamış olacaksınız. Mevcut ormanlarımıza sahip çıkıp gelecek kuşaklar için, tüm canlar için bu etkinliği yapacağız. Dikeceğiniz ağaçla siz de büyüyeceksiniz.” dedi.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN YAPILIYOR”

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, “Ben burada sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. 2023 lokasyonda bugün yapılan faaliyet, aynı zamanda toplumda farkındalık yaratmak için de önemli bir fırsat. Doğaya, çevreye hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Herkesin dengeli ve sağlıklı bir alanda yaşama hakkı var. Dolayısıyla toplumlar gelişirken çevreye de, doğaya da saygılı olmak durumundalar. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre devredebiliyorsak o ölçüde vazifemizi yerine getirmiş sayılacağız. Atalarımızdan aldığımız çevreye katkı sağlamamız gerekiyor. Bugünkü faaliyet de katkı açısından çok önemli.” dedi.

2 BİN 500 FİDAN DİKİLDİ

Konuşmaların ardından ilk olarak protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Ardından alandaki yüzlerce öğrenci, hep birlikte 2 bin 500 fidanın dikimini gerçekleştirdi. İlgili ekiplerin burada üç gün boyunca görev yapacağı ve dikilen fidanları düzenlemeye alacakları da ifade edildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hep birlikte fidan dikerek geleceğe nefes oldular.