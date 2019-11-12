Kartepe’de 7 bin 980 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuldu. Bu kapsamda Kartepe’de beş noktada 7 bin 980 fidan toprakla buluştu.

5 NOKTA AĞAÇLANDIRILDI

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi’nin önderliğinde Kartepe Orman İşletme şefliği sınırları içerisinde Doğantepe Rehablitasyon Sahası’na 6 bin, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Koruma Bandı Alanına bin 300, Kartepe Özel Eğitim Okulu’na 300, Kartepe Süleyman Şah İlkokulu’na 200 ve Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara İlkolulu’na 180 adat fidan dikildi.

YOĞUN İLGİ

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kocaeli Ticaret Odası Arslanbey OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, birim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TÜRKİYE İÇİN YEŞEREN BİR UMUT

Fidanların dikimi sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Kartepe’de beş noktada 7 bin 980 fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen her ağaç, daha yeşil bir Türkiye için yeşeren bir umut diyerek geleceğimize sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.