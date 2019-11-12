Kandıra’ya 2 bin 350 fidan

Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşen etkinliğe Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın yanı sıra Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç, Orman İşletme Şefi Buğra Dege, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun, AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, Protokol üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Adnan Turan da öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidan dikerek can suyunu verdi.

SAĞLIKLI YAŞANABİLECEK BİR ÇEVRE İÇİN

Bu dünyada bırakabilecek en değerli mirasın ağaç olduğunu belirten Başkan Turan, “Bundan sonra her yıl hemşerilerimiz ile birlikte takvimler 11 Kasım’ı ve saatlerde 11.11’i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda yerlerimizi alacağız. Ağaç, gelecek nesillere bırakacağımız en anlamlı ve değerli büyük bir mirastır. Biz Kandıra Belediyesi olarak yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyor, yeşil alanların korunmasına da hassasiyet gösteriyoruz. Sağlıklı, yaşanabilecek bir çevre için her bireyin mutlaka fidan dikmesi gerekir” dedi.