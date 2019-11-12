Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:58 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:59 TSİ

Kandıra’ya 2 bin 350 fidan

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikme törenine katılırken, Kandıra’da toplam 2 bin 350  fidan dikildi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşen etkinliğe Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın yanı sıra Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç, Orman İşletme Şefi Buğra Dege, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun, AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, Protokol üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Adnan Turan da öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidan dikerek can suyunu verdi. 

SAĞLIKLI YAŞANABİLECEK BİR ÇEVRE İÇİN

Bu dünyada bırakabilecek en değerli mirasın ağaç olduğunu belirten Başkan Turan, “Bundan sonra her yıl hemşerilerimiz ile birlikte takvimler 11 Kasım’ı ve saatlerde 11.11’i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda yerlerimizi alacağız. Ağaç, gelecek nesillere bırakacağımız en anlamlı ve değerli büyük bir mirastır. Biz Kandıra Belediyesi olarak yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyor, yeşil alanların korunmasına da hassasiyet gösteriyoruz. Sağlıklı, yaşanabilecek bir çevre için her bireyin mutlaka fidan dikmesi gerekir” dedi.

 

Bugün 16:58 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayhan Acar'ın acı günü... mask
Ayhan Acar'ın acı günü...
Cihat Altunyuva'nın acı günü mask
Cihat Altunyuva'nın acı günü
Engin Uztürk babasını kaybetti mask
Engin Uztürk babasını kaybetti
Şanlıurfalılar Öğretmenlere özel gece düzenleyecek mask
Şanlıurfalılar Öğretmenlere özel gece düzenleyecek
Değişim ile çiçek aç! mask
Değişim ile çiçek aç!
Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan mask
Kocaeli Vanlılar Derneğinde Fırat Güler seçilmiş başkan
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı mask
Gebze Belediyesi soruşturma başlattı
Tramvay artık Plajyolu'nda  mask
Tramvay artık Plajyolu'nda 
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL