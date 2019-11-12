Başiskele Bahçecik mevkiinde meydana gelen olayda aracını park ederek inen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, eşinin akrabası olduğu ileri sürülen Ahmet Y. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda aracından inen şahısa ateş açarak yaralayan Ahmet Y. isimli şahıs, olay yerinden aracı ile hızla kaçarak uzaklaştı. Yaralanan şahıs ise kendi imkanları ile güçlükle Başiskele Polikliniği'ne gitti. Yaralanan şahıs burada tedavi altına alınırken, polis olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Ayrıca olayı gerçekleştiren Ahmet Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Aracında silahlı saldırıya uğradı!
Başiskele’de Bülent Y. isimli şahıs, aracı ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıs aracı ile Başiskele Polikliniği'ne gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz