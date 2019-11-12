Aracında silahlı saldırıya uğradı!

Başiskele Bahçecik mevkiinde meydana gelen olayda aracını park ederek inen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, eşinin akrabası olduğu ileri sürülen Ahmet Y. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda aracından inen şahısa ateş açarak yaralayan Ahmet Y. isimli şahıs, olay yerinden aracı ile hızla kaçarak uzaklaştı. Yaralanan şahıs ise kendi imkanları ile güçlükle Başiskele Polikliniği'ne gitti. Yaralanan şahıs burada tedavi altına alınırken, polis olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Ayrıca olayı gerçekleştiren Ahmet Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.