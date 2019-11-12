Kocaeli Büyükşehir Belediyesi promosyon ihalesi önceki günlerde tamamlanmıştı. İhale, 3 bin 50 lira ile Vakıfbank’a kalmıştı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin görüşmeleri neticesi ile bu ücret 3 bin 200 liraya çıkarılmıştı. Ardından Büyükşehir Belediyesi ve Vakıfbank arasındaki görüşmeler tamamlanarak promosyon sözleşmeleri imzalandı. Ayrıca bu son görüşmeler neticesinde promosyon ücreti 3 bin 250 liraya çıkarıldı. Promosyon ücreti Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile İSU çalışanlarını kapsıyor. Promosyon parasının Kasım ayının sonlarında çalışanlara verilmesi planlanıyor.
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Promosyon ücreti 3 bin 250 liraya çıkarıldı
Büyükşehir Belediyesi promosyon ihalesinde imzalar atıldı. Büyükşehir yöneticilerinin görüşmeleri sonucunda promosyon ücreti 3 bin 250 liraya çıkarıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz