Büyükşehir Belediyesi’ne yeni daire başkanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir atama gerçekleştirildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Milli Eğitim'de başarılı çalışmaları ile bilinen Sadık Uysal atandı.

SADIK UYSAL KİMDİR?

05.09.1976 tarihinde Amasya Gümüşhacıköy’de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Merzifon’da tamamladı. 1999 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.1999 yılında Kocaeli Gölcük ilçesine Edebiyat Öğretmeni olarak atandı.1999-2007 yılları arasında çeşitli okullarda Edebiyat Öğretmenliği yaptı.2007-2010 yılları arasında TBMM de çalıştı. 2010 yılında Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atandı.2014- 2019 yılları arasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Uysal, evli ve iki çocuk babasıdır.