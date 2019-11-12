Kocaeli Emniyeti'nde tayinler açıklandı

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun göreve başlamasının ardından beklenen il içi tayinler açıklandı. Kocaeli’de bazı ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürlerinin yerleri değişti. Buna göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Darıca Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şaheser Şen, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, KOM'dan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adem Gider Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin Trafik Şube Müdürü, KOM ve Narkotikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına Selçuk Özdemir atandı. Emniyet Müdürü Tipioglu'nun aynı zamanda KOM ve TEM müdürlerinin görevlerine devam etmesi yönünde karar verdiği öğrenildi