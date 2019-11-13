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4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Torbacı’ olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik İzmit, Körfez ve Gebze'de operasyonlar düzenledi. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satarak elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıslardan 9’u, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sokak satıcısı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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