Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Torbacı’ olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik İzmit, Körfez ve Gebze'de operasyonlar düzenledi. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu satarak elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıslardan 9’u, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sokak satıcısı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz